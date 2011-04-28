Из сиропа для кашля можна изготовить наркотики

Ривненские правоохранители задержали 33-летнего жителя областного центра, который в своей квартире обустроил нарколабораторию по изготовлению психотропных веществ.

Как сообщили УНИАН в Ривненском горотделе милиции, по месту жительства этот мужчина выявлен, также изъяты пакетики с порошковидным веществом белого цвета, похожим на первентин, весом почти один грамм, 35 стеклянных колб емкостью по 100 миллилитров каждая с наркотическим веществом и оборудование для изготовления наркотических средств.

Как выяснилось, наркотики изготовлялись из обычного сиропа от кашля. Этот препарат вступает в реакцию с другими прекурсорами, в результате чего образуется наркотическое вещество «первентин».

Как сообщил и.о. начальника уголовного розыска Ривненского горотдела милиции Тарас САБАНЮК, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса Украины (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Подозреваемый находится на подписке о невыезде.