Будут ли крымские пляжи бесплатными?

В Крыму к началу курортного сезона будут функционировать не менее 250 бесплатных пляжей.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель Постоянной комиссии ВР АРК по санаторно-курортному комплексу и туризму Рустам ТЕМИРГАЛИЕВ, сообщили УНИАН в пресс-центре крымского парламента.

По его словам, проблема доступности и бесплатного пользования пляжами не решалась в автономии долгие годы, и в настоящее время ситуация урегулирована: если в 2009 году всего 62 пляжа в автономии были доступны для всех желающих (при этом в 14 курортных населенных пунктах вообще не было пляжей общего пользования), то в 2010 году эта цифра составляла уже 93.

В нынешнем году, по данным местных органов власти, количество общедоступных бесплатных пляжей, на которых смогут отдыхать все желающие, составит 207. В соответствии с Правилами устройства, оборудования и использования пляжных зон в АРК, утвержденными крымским парламентом, на этих пляжах могут оказываться платные услуги, в частности, пользования шезлонгами, однако их количество не может превышать 35% площади пляжа. К началу активного курортного сезона – к 15 июня – на территории Крыма таких пляжей будет не менее 250.

Р.ТЕМИРГАЛИЕВ подчеркнул, что контролировать ситуацию на пляжах будет коммунальное предприятие, созданное при Министерстве курортов и туризма АРК, которое начнет работать уже 4 мая. В случае нарушений правил пользования пляжными территориями любой отдыхающий сможет обратиться по телефонам «горячей» линии, которая будет организована в профильном министерстве и Главном управлении по защите прав потребителей.