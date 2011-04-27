Дворники проконтролируют киевлян, выбрасывающих мусор

До конца года в Киеве запланировано увеличить количество контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов до 7 тыс. единиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Александра МАЗУРЧАКА.

«Мы интенсивно работаем в этом направлении. Если в начале года в столице было только 1 тыс. 700 контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов, сегодня их количество увеличилось уже до 2 тыс. 600 ед. До конца текущего года мы планируем увеличить это число до 7 тысяч», - сказал А.МАЗУРЧАК.

По его словам, значительный рост объемов раздельно собранных бытовых отходов наблюдается в Голосеевском, Днепровском, Соломенском и Шевченковском районах города.

«На первом этапе введения раздельного сбора бытовых отходов городская власть финансово будет стимулировать дворников для того, чтобы они контролировали процесс раздельного выброса киевлянами мусора в соответствующие контейнеры. Более того, мы активизируем информационно-просветительскую работу, начиная с уроков в детских садах и до размещения социальной рекламы в метрополитене», - добавил А.МАЗУРЧАК.