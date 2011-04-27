По факту отравления школьников возбуждено уголовное дело

Прокуратура Сумской области возбудила уголовное дело по факту массового пищевого отравления учеников общеобразовательной школы №6 в городе Сумы.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель прокурора Сумской области Дмитрий АНДРЕЕВ, прокуратура возбудила дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

По словам Д.АНДРЕЕВА, проверкой установлено, что утром 20 апреля к учителям школы обратились три ученика 1-го и 4-го классов по поводу плохого самочувствия, а вечером еще трое первоклассников, которые посещали группу продленного дня, пожаловались на плохое здоровье.

20 и 21 апреля в инфекционное отделение Сумской городской детской клинической больницы были доставлены 19 школьников, которые жаловались на тошноту и высокую температуру. В целом зарегистрировано 25 случаев заболеваний в этой школе острыми кишечными инфекциями. По состоянию на 25 апреля у 22-х больных был подтвержден диагноз - острая кишечная инфекция, вызванная стафилококком золотистым.

«Согласно заключению Сумской городской санитарно-эпидемиологической станции, фактором инфицирования стали готовые блюда, которые употребляли дети в школьной столовой. Бактериологически подтверждено, что источником инфекции стали работники пищеблока - повар, подсобный работник и уборщик», - отметил прокурор.

По его информации, при таких обстоятельствах в действиях работников школы усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного упомянутой статьей УК Украины.