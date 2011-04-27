Днепропетровщина: оздоровят более 200 тыс. подростков

В Днепропетровской области этим летом оздоровят более 201 тыс. подростков, что составляет почти 64% общего количества детей школьного возраста.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

В 2011 году в Днепропетровской области откроются более 970 детских заведений оздоровления и отдыха, в частности 25 загородных лагерей. Кроме того, школьники региона будут отдыхать и лечиться в 30 оздоровительных заведениях на побережье Черного и Азовского морей.

По данным пресс-службы ОГА, в Днепропетровской области летом будут оздоровлены все дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которых насчитывается около 101 тыс. Для приобретения для них путевок из областного и местных бюджетов запланировано выделить почти 26 млн. грн., что на 1,8 млн. грн. больше, чем в 2010 году.