Виннитчина: подросток повредил памятники на 13 могилах

15:02, 27 апреля 2011
Новости регионов
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В Хмельницком районе Винницкой области 15-летний подросток повредил памятники на 13 могилах.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел.

Установлено, что парень повредил памятники на сельском кладбище из хулиганских побуждений.

Родители подростка будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. 

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