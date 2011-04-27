Виннитчина: подросток повредил памятники на 13 могилах
15:02, 27 апреля 2011Новости регионов
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В Хмельницком районе Винницкой области 15-летний подросток повредил памятники на 13 могилах.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел.
Установлено, что парень повредил памятники на сельском кладбище из хулиганских побуждений.
Родители подростка будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.
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