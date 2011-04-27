Виннитчина: подросток повредил памятники на 13 могилах

В Хмельницком районе Винницкой области 15-летний подросток повредил памятники на 13 могилах.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел.

Установлено, что парень повредил памятники на сельском кладбище из хулиганских побуждений.

Родители подростка будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.