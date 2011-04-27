Житель Житомира «заминировал» центральную городскую больницу

В Житомире 26 апреля в милицию позвонил 47-летний безработный местный житель и сообщил, что в центре дотоксикационной помощи центральной городской больницы заложена взрывчатка.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, злоумышленник заявил, что если работники этого центра в течение 34 часов не вернут ему деньги, которые якобы отобрали накануне, то он взорвет медицинское заведение.

На время проведения проверки из здания было эвакуировано 14 человек.

Взрывоопасных предметов не обнаружено. Правонарушитель задержан.