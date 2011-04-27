В Симферополе пьяный водитель сбил насмерть трех человек

Сотрудники Госавтоинспекции спасли от самосуда очевидцев аварии пьяного водителя, который на легковом автомобиле «Мазда» насмерть сбил трех человек и ранил двоих в ночь на 25 апреля в Симферополе.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе крымского управления ГАИ.

«Прибывшие к месту трагедии сотрудники ГАИ буквально вырвали водителя из рук разъяренных людей», - говорится в пресс-релизе.

ДТП произошло после преследования 24-летнего водителя «Мазды» нарядом ДПС.

Машина, которая то резко разгонялась, то замедляла ход, привлекла внимание ГАИ на площади Советской. Экипаж проследовал за автомобилем, водитель, резко набрав скорость, попытался скрыться.

К патрулю ДПС присоединился автомобиль отдела государственной службы охраны, милиционеры попытались остановить «Мазду», и поставили свою машину с включенными маячками и громкоговорящей установкой на траектории ее движения, но преследуемый водитель объехал милицейский заслон.

На улице Севастопольской патрульная машина ДПС поравнялась с «Маздой», сотрудники ГАИ с помощью включенных маячков и громкоговорящей установки попытались в очередной раз остановить машину нарушителя.

«Двигаясь параллельно иномарке, наряд попробовал снизить скорость, но водитель резко взял влево, зацепил патрульный автомобиль и скрылся. Инспекторы остановились, чтобы определить степень повреждения своего автомобиля. Выяснив, что можно продолжать движение, они поехали в сторону движения «Мазды». На перекрестке улиц Севастопольской и Данилова заметили следы торможения и заноса в направлении улицы Данилова. Экипаж принял решение проследовать по следам в сторону села Перово. Через несколько минут в районе железнодорожного переезда они заметили столб пыли и скопление кричащих от ужаса людей. На рельсах лежала искореженная «Мазда», а вокруг были разбросаны тела пострадавших», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, следственное управление крымской милиции возбудило уголовное дело по факту аварии, в которой погибли трое мужчин и еще двое парней были травмированы, водитель задержан.