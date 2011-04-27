В школах и ПТУ возобновили утреннюю гимнастику

В общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях Черновицкой области возобновили проведение гимнастики перед занятиями.

Как сообщает УНИАН, гимнастику восстановлено согласно приказу Главного управления образования и науки ОГА с целью «улучшить здоровье детей и подростков».

Буковинские чиновники убеждены, что проведение гимнастики перед занятиями позволит «улучшить организацию учащихся, повысить работоспособность учащихся на уроках, закалить детский организм, сформировать навыки здорового образа жизни, мотивацию к занятиям физической культуры и спорта». На сегодняшний день гимнастику перед занятиями уже восстановлено во всех общеобразовательных учебных заведениях Кельменецкого, Сторожинецкого, Путильского, Заставновского районов и Черновцов.

Чтобы школьники имели хорошее здоровье, вели здоровый образ жизни, в облуправлении образования хотят также возобновить проведение физкультпаузы и физкультминуток, физкультурных перерывов, часов здоровья, физкультурных занятий в группах продленного дня, дней здоровья, туристических походов, массовых физкультурных мероприятий т.д.