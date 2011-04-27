В Одессе в супермаркете обрушилась часть потолка

В Одессе в одном из крупнейших торговых центров «Семья» обрушилось около 100 кв. м потолка над овощным отделом.

Как передает корреспондент УНИАН, по свидетельствам очевидцев, «жертв воскресного обрушения не было, поскольку покупателей в этот момент было мало и обвал произошел медленно». Магазин продолжил работу в штатном режиме.

Заместитель администратора супермаркета, отказавшийся представиться, так прокомментировал ситуацию: «Обвала не было – просто мы решили произвести ремонтные работы в связи с неудовлетворительным состоянием потолка. Как видите, отдел уже работает».