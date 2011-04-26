При содействии Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» на Львовщине будет работать социальный проект «Телемедицина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, целью проекта является построение всеукраинской телемедицинской сети, которая создается для улучшения диагностики и раннего выявления заболеваний, обеспечение доступа к третичной медицинской помощи и уменьшения затрат на оказание помощи населению. Реализация проекта базируется на использовании новейших телекоммуникационных технологий и опыта оператора связи МТС.

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» поддерживает создание телемедицинской сети в рамках реализации проекта фонда «Рак излечим. Своевременное выявление и лечение онкологических заболеваний ».

Присоединение медицинских учреждений Львовщины к уже созданному ядру телемедицинской сети позволит жителям Львова, области и районов Львовщины получать медицинские консультации по направлениям, в частности по онкологии и кардиологии, отметили в фонде Ахметова.

Пациенты получат доступ к квалифицированным консультациям специалистов, доступ к услуге «second opinion», а врачи смогут проводить on-line консилиумы, научные дискуссии и т.д.

В пресс-службе «Развития Украины» также сообщили, что сегодня Львовский городской совет подписал Декларацию о социальном партнерстве с компанией ДТЭК (Донецкая топливно-энергетической компании), в рамках которой и будет происходить реализация проекта «Телемедицина» и поддержка социальных инициатив и проектов в Львове.