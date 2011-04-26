В Луганске запустили в небо тысячу бумажных журавликов
16:04, 26 апреля 2011Новости регионов
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В память о погибших на ЧАЭС
Сегодня в Луганске у памятника «Чернобыльский Лелека» прошел митинг-реквием.
Как передает корреспондент УНИАН, в митинге памяти жертв Чернобыльской катастрофы приняли участие представители Луганской облгосадминистрации, облсовета, Луганского горсовета. Они возложили цветы к плитам с именами погибших ликвидаторов.
Митрополит Луганский и Алчевский ИОАННИКИЙ провел панихиду.
Дети в память о погибших на ЧАЭС запустили в небо тысячу бумажных журавликов, привязав их к воздушным шарам.
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