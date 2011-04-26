В Луганске запустили в небо тысячу бумажных журавликов

Сегодня в Луганске у памятника «Чернобыльский Лелека» прошел митинг-реквием.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге памяти жертв Чернобыльской катастрофы приняли участие представители Луганской облгосадминистрации, облсовета, Луганского горсовета. Они возложили цветы к плитам с именами погибших ликвидаторов.

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