Одесчина: произошел пожар в райотделе милиции, пострадали 7 чел.
12:56, 26 апреля 2011Новости регионов
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Спасли 31 человека
В городе Овидиополь Одесской области вчера вечером в здании районного отдела милиции возник пожар, вследствие которого пострадали семь человек.
Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, пострадавшие, которые отравились продуктами горения, госпитализированы в районную больницу.
Подразделениями МЧС пожар ликвидирован.
Во время тушения пожара спасен 31 человек.
Причина пожара устанавливается.
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