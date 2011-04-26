В Черкассах собрали более 800 тыс для онкобольных детей

Более 800 тыс. грн. собрали на благотворительном аукционе для лечения онкобольных детей Черкасской области.

Мероприятие организовал благотворительный фонд "За будущее Черкащины", созданный по инициативе председателя Черкасской облгосадминистрации Сергея ТУЛУБА, сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА.

В аукционе приняли участие более 80 представителей бизнесовых структур, которые могли приобрести различные художественные произведения и приобщиться таким образом к сбору средств на приобретение оборудования для детского отделения онкодиспансера.

На аукционе выяснилось, что губернатор и мэр Черкасс имеют схожие художественные вкусы. Так, мэр вместе с губернатором хотели приобрести картину черкасского художника Ивана БОНДАРЯ "Жатва". В результате торгов эту картину купил губернатор Черкасской области за 22 тыс. грн.

Главный врач Черкасского областного онкодиспансера Виктор ПАРАМОНОВ заверил, что на все собранные деньги будет закуплено высокотехнологическое медицинское оборудование, которое позволит лучше и эффективнее лечить детей Черкасской области.