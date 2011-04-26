В Крыму стало больше скопившихся опасных отходов

К концу 2010 года на предприятиях Крыма скопилось более 47,5 млн. тонн отходов І–IV классов опасности, что на 5,3% больше, чем на начало года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Из общего количества отходов, образовавшихся в течение 2010 года, 80,4% приходится на предприятия перерабатывающей промышленности. Доля чрезвычайно опасных и высокоопасных (I и II классов) отходов в общем объеме образовавшихся составляет 8,7%, малоопасных отходов – 91,3%. Из общего количества образовавшихся утилизировано 199,2 тыс. тонн, или 6,9% опасных отходов.

В прошлом году было передано другим предприятиям для дальнейшей переработки 678,4 тыс.тонн опасных отходов.