В Житомирской области планируется оздоровить 55% школьников

В Житомирской области в этом году планируется оздоровить 55% детей школьного возраста.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам внутренней политики и связей с общественностью Житомирской облгосадминистрации, в области принята облсоветом и уже работает Программа оздоровления и отдыха детей на 2011-2015 гг.

В Житомирской области проживают 140 тысяч 476 детей школьного возраста. За летний период 2010 года удалось обеспечить 50,1% этих детей всеми видами отдыха.

В этом году финансирование на оздоровление детей существенно уменьшено, поэтому в области активно будут привлекать средства благотворительных, общественных, религиозных организаций.

Первоочередное внимание, отмечают в ОГА, будет уделяться детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей и пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

В области действует межведомственный оперативный штаб по координации подготовки и проведения летнего оздоровления.

В целом в регионе работают 19 оздоровительных заведений для детей (с учетом лагерей, организованных религиозными общинами, - УНИАН). Средняя стоимость путевки в стационарные оздоровительные заведения будет составлять 1700-2100 гривен.