В Северо-Крымском канале утонул ребенок
10:15, 26 апреля 2011Новости регионов
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В Северо-Крымском канале в Красноперекопском районе Крыма утонул подросток, ведутся поиски тела.
Информация о происшествии в месте, не предназначенном для ловли рыбы и купания, поступила к спасателям 25 апреля, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Утонул 13-летний житель села Братское.
Две группы спасателей осмотрели место происшествия, также проведено патрулирование территории - утонувший мальчик не найден.
Поисковые работы продолжатся сегодня.
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