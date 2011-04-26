В Северо-Крымском канале утонул ребенок

В Северо-Крымском канале в Красноперекопском районе Крыма утонул подросток, ведутся поиски тела.

Информация о происшествии в месте, не предназначенном для ловли рыбы и купания, поступила к спасателям 25 апреля, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Утонул 13-летний житель села Братское.

Две группы спасателей осмотрели место происшествия, также проведено патрулирование территории - утонувший мальчик не найден.

Поисковые работы продолжатся сегодня.