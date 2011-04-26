Днепропетровщина: выделили 1 млн на медобслуживание чернобыльцев

Днепропетровский областной совет выделил из областного бюджета 1 млн. грн. на медицинское обслуживание пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Днепропетровского облсовета Евгений УДОД.

По его словам, за счет областного бюджета также будут приобретены путевки на оздоровление детей чернобыльцев на сумму 350 тыс. грн. и микроавтобус для потребностей областной общественной организации «Союз Чернобыль» стоимостью 200 тыс. грн.

Е.УДОД отметил, что в 2011 году инвалиды-чернобыльцы первой группы получат от власти 21 автомобиль и 5 квартир.

В рамках местных программ, которые действуют в регионе, предусмотрено оказать материальную помощь 5,7 тыс. чернобыльцам на общую сумму 1,4 млн. грн.