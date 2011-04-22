Детские больницы Прикарпатья получили медоборудование

Детские больницы Прикарпатья получили медицинское оборудование на сумму 202,7 тыс. гривень.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Медицинское оборудование было приобретено за средства, собранные в рамках Всеукраинской благотворительной акции «Сердце к сердцу» в 2010 году в Ивано-Франковской области.

В частности, было закуплено 7 пульсоксиметров и монитор пациента.

Справка УНИАН. С 1 по 15 мая 2011 года в области начнется VІ ежегодная Всеукраинская акция «Сердце к сердцу».