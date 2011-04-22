Причина массового отравления детей в Сумах будет известна 24 апреля

В Сумах причина массового отравления детей в школе №6 будет известна только 24 апреля.

Об этом главный государственный санитарный врач города Александр ЧЕРНЯК заявил сегодня на внеочередном заседании городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии, сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета.

По информации городской СЭС, 20 апреля в 20 час. в городскую детскую клиническую больницу «скорая помощь» доставила ребенка с жалобами на тошноту, рвоту и повышение температуры тела до 38 градусов. При опросе было установлено, что первые признаки заболевания проявились сразу после возвращения из школы.

В этот же день в больницу поступили еще четверо детей с аналогичными жалобами. На протяжении 21 апреля количество госпитализированных увеличились до 21 ребенка. Все больные являются учениками 1-8 классов школы №6.

По данным главного врача городской детской клинической больницы Александра ЕМЦА, состояние 20 госпитализированных детей - средней степени тяжести, один ребенок переведен в отделение интенсивной терапии.

Как сказал в свою очередь главный государственный санитарный врач Сум, отобраны пробы продуктов питания и другие пробы. Результаты исследований будут известны только 24 апреля.

Для проведения противоэпидемических мероприятий приостановлена работа столовой школы №6. Осмотрены, обследованы и опрошены все работники учебного заведения и школьники, в том числе и тех, кто отсутствовал 21 апреля в школе по разным причинам. Проводится медицинское наблюдение за контактными лицами по месту проживания заболевших.