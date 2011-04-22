В Днепропетровской области пенсионер застрелил жену и дочь, после чего покончил с собой.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД в Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, 21 апреля в Днепропетровский райотдел милиции по телефону поступило сообщение о том, что в одном из поселков местный житель, 66-летний пенсионер, из собственного охотничьего ружья застрелил свою жену, 1953 года рождения, и дочь, инвалида первой группы, 1972 года рождения, после чего застрелился сам.

Следственным отделом Днепропетровского райотдела по этому факту возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства и мотивы совершения резонансного преступления.