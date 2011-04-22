Во Львове курсирует первый троллейбус для незрячих людей

Во Львове по 13-му маршруту курсирует первый троллейбус, обустроенный специально для незрячих людей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

«Работа по приспособлению львовского общественного транспорта к потребностям людей с недостатками зрения или слуха началась еще в прошлом году, - отметила исполнительный директор Львовской организации Украинского союза инвалидов (УСИ) Оксана ПОТИМКО. – К сожалению, сейчас в городе общественный транспорт приспособлен только для людей в колясках, а тем, кто не слышит или не видит, перемещаться по городу достаточно тяжело».

Работа над созданием «озвученного» троллейбуса длилась около года. Нужно было определиться, по какому маршруту будет ходить троллейбус, найти инвестора, записать аудио и установить оборудование на троллейбусе.

«Я обратилась к телерадиокомпании «Люкс», и они помогли с озвучением остановок. Также мы определились с тем, что троллейбус должен курсировать по маршруту № 13, в районе, где компактно проживают люди с недостатками зрения. Троллейбус оборудован динамиками, и во время движения звучит название остановки, к которой подъехал троллейбус, и название следующей. Кроме того, есть внешний динамик, через который при торможении троллейбуса на остановке объявляется, что подъехал троллейбус №13, который курсирует по такому-то маршруту. Это является ориентиром для лишенных зрения людей, что там, откуда звучит объявление, находится дверь троллейбуса», - добавила О.ПОТИМКО.

Следующим шагом будет обустройство троллейбуса для потребностей людей, которые не слышат. Для этого необходимо оборудовать салон троллейбуса экраном с бегущей строкой, на которой будут высвечиваться названия остановок.

Как отметил руководитель КП «Львовэлектротранс» Владимир КАРПА по поводу запуска троллейбуса для незрячих людей, «этот троллейбус – это первая апробация. Если такое средство окажется эффективным, мы введем озвучение и на других коммунальных маршрутах”.