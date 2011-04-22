Чем закончится дело о мертворожденных младенцах?

Прокуратура Днепропетровской области пока не переквалифицировала уголовное дело, возбужденное в феврале по факту неправильного захоронения мертворожденных детей в больнице №9 Днепродзержинска.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Юлия ДОРОШЕНКО.

„На данный момент продолжается следствие по делу согласно ч.1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины „служебная халатность”, в которой подозреваются должностные лица больницы”, - отметила Ю.ДОРОШЕНКО.

В свою очередь заместитель городского председателя Днепродзержинска Сергей ЛОГИНОВ заявил журналистам, что „служебной халатности медиков при захоронении мертворожденных малышей не было”. При этом он сослался на несовершенство законодательства Украины относительно процедуры захоронения мертворожденных детей.

Относительно необнаруженного тела мертворожденного мальчика семьи ДАМЧЕНКО после эксгумации 18 апреля, то по словам С.ЛОГИНОВА, это не „компетенция медиков”.

„Это компетенция служб коммунального предприятия «Днепродзержинский спецкомбинат, проводивших захоронение”, - сказал С.ЛОГИНОВ.

Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры Днепропетровской области, медики больницы №9 Днепродзержинска без разрешения родителей хоронили мертворожденных детей вместе с послеоперационными отходами.