На Днепропетровщине введена стипендия для долгожителей

В Днепропетровской области с 1 апреля введена стипендия для долгожителей региона.

Об этом сообщил УНИАН начальник Главного управления труда и социальной защиты населения Днепропетровской облгосадминистрации Владимир СЕМЕНЮК.

По его словам, 764 грн. стипендии получают граждане, которым исполнилось 100 и больше лет. На сегодняшний день в области проживают 114 долгожителей.

Стипендия для долгожителей установлена решением областного совета.

На выплату стипендий из областного бюджета уже выделено 249,9 тыс. грн.