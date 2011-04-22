На Днепропетровщине введена стипендия для долгожителей
11:14, 22 апреля 2011Новости регионов
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Которым по 100 и больше лет
В Днепропетровской области с 1 апреля введена стипендия для долгожителей региона.
Об этом сообщил УНИАН начальник Главного управления труда и социальной защиты населения Днепропетровской облгосадминистрации Владимир СЕМЕНЮК.
По его словам, 764 грн. стипендии получают граждане, которым исполнилось 100 и больше лет. На сегодняшний день в области проживают 114 долгожителей.
Стипендия для долгожителей установлена решением областного совета.
На выплату стипендий из областного бюджета уже выделено 249,9 тыс. грн.
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