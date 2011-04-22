В Сумах отравившихся детей становится все больше

В городе Сумы количество школьников, госпитализированных с пищевым отравлением, выросло до 21.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Сумской городской детской клинической больнице.

По данным Управления образования и науки Сумской облгосадминистрации, в школе были проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия, а пищеблок в настоящее время закрыт. Приготовленные школьные обеды будут утилизированы. Руководство школы пока не склонно связывать детскую болезнь с питанием в заведении.

«Многие люди, учителя, у которых собственные дети учатся в стенах нашей школы, они, например, не питались в учебном заведении вообще, но симптомы у них одни и те же», - рассказала директор школы Людмила НОВИК.

В четверг, 21 апреля, в Сумах состоялось заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая приняла решение в кратчайшие сроки четко установить, что стало причиной заболевания. Пока специалисты этого сделать не могут.

«В основном поступают дети с гастроэнтостенальным синдромом, сказать однозначно, какой возбудитель - вирус это или бактерия - пока невозможно», - подчеркнул заведующий инфекционным отделением Сумской городской детской клинической больницы Сергей ТАТАРЕНКО.

У госпитализированных детей состояние средней тяжести, но стабильное, повышенная температура, боль в животе, рвота.

По словам главного государственного врача Сумской областной санитарно-эпидемиологической станции Вячеслава ПСАРЕВА, сотрудники СЭС взяли анализы на всевозможных возбудителей заболевания. Кроме того, на обследование взяты образцы всех продуктов из школьной столовой.

На данный момент уже проверили всю документацию у поставщиков, но продуктов с просроченными сроками реализации не оказалось.

Врачи предполагают, что у детей пищевая токсикоинфекция, но не исключается и кишечный вирус. Причины болезни должны быть установлены за несколько дней.

Как сообщал УНИАН, в Сумах в школе № 6 зафиксировано массовое отравление школьников 2-7 классов. Первые симптомы отравления у учеников начали проявляться в среду, 20 апреля, в конце занятий. Но в четверг уроков решили не отменять. Некоторых детей госпитализировали прямо с уроков.

