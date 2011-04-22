В храмах Львова раздадут продукты наборы для малообеспеченных

На Пасху в храмах Львова будут раздавать праздничные продуктовые наборы для малообеспеченных.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

«Больше тысячи малообеспеченных людей, жителей Львова, получит продукты, которые мы передали в 13 храмов нашего города. У Львовского городского совета и церковной общины города сформирован четкий диалог и сотрудничество по важным вопросам совместной работы в сфере социальной защиты, поэтому мы как городская власть должны помогать самым бедным членам церковного сообщества», - сказала руководитель управления социальной защиты горсовета Ольга ПАВЛЮК.

Продуктовые наборы, в которые входят пасха, творог домашний, масло, яйца, хрен и колбаса, закуплены из средств бюджета города, информирует пресс-служба мэрии.