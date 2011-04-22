С пищевым отравлением госпитализированы 14 школьников

В Сумах 14 учеников школы № 6 на протяжении 20-21 апреля попали в городскую детскую больницу. Количество заболевших детей продолжает расти. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный врач Сумской городской детской больницы Александр ЕМЕЦ.

«Пока мы не можем четко установить, что стало причиной заболевания. Дети начали поступать к нам вчера вечером, их было 12, но на сегодняшний день госпитализировано уже 14 человек. У всех - состояние средней тяжести, повышенная температура, боль в животе, рвота до шести раз в день, у некоторых – жидкий стул», - сказал А.ЕМЕЦ.

По его словам, сотрудники санитарной станции взяли анализы на всевозможных возбудителей заболевания. На обследование забрали и все продукты из школьной столовой. В школе дети употребляли в пищу и салаты, и сосиски, и соки. На данный момент уже проверили всю документацию у поставщиков, но продуктов с просроченными сроками реализации не оказалось.

«Даже предварительно сложно сказать, что стало причиной инфекции. Результаты анализов будут готовы уже завтра, тогда можно будет и делать выводы. Хотя предположительно можно сказать, что у детей пищевая токсикоинфекция, но мы не исключаем и кишечный вирус», - подчеркнул А.ЕМЕЦ.

В настоящее время в школе проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Один ребенок по просьбе родителей уже выписан домой.