В Сумской ОГА установили информационный стенд для слепых
17:47, 21 апреля 2011Новости регионов
0
В Сумах на первом этаже здания облгосадминистрации размещен стенд с информацией, изложенной шрифтом Брайля специально для слепых граждан.
Как передает корреспондент УНИАН, на стенде содержатся данные о времени личных приемов председателя ОГА и его заместителей, а также другая информация.
Информационный стенд для слепых установлен в органах власти в Сумской области впервые.
Ранее в здании облгосадминистрации были оборудованы пандусы для передвижения граждан с ограниченными возможностями, а прием граждан, для удобства инвалидов, ведется на первом этаже.
Кроме того, теперь в здании ОГА есть и комната матери и ребенка, где пришедшие в облгосадминистрацию матери могут оставить на время своих детей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter