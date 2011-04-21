В Сумской ОГА установили информационный стенд для слепых

В Сумах на первом этаже здания облгосадминистрации размещен стенд с информацией, изложенной шрифтом Брайля специально для слепых граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, на стенде содержатся данные о времени личных приемов председателя ОГА и его заместителей, а также другая информация.

Информационный стенд для слепых установлен в органах власти в Сумской области впервые.

Ранее в здании облгосадминистрации были оборудованы пандусы для передвижения граждан с ограниченными возможностями, а прием граждан, для удобства инвалидов, ведется на первом этаже.

Кроме того, теперь в здании ОГА есть и комната матери и ребенка, где пришедшие в облгосадминистрацию матери могут оставить на время своих детей.