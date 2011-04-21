В Херсоне у родителей-алкоголиков забрали трех маленьких детей

В Херсоне правоохранители изъяли у родителей-алкоголиков трех несовершеннолетних детей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Херсонской области в милицию поступило письмо сразу от нескольких жителей Комсомольского района города Херсон, в котором люди сообщили, что в неблагополучной семье воспитывается трое несовершеннолетних детей в возрасте от 4 до 6 лет. Но мать и отец давно перестали заботиться о детях. Соседи просили правоохранителей спасти малышей от родителей-алкоголиков.

По указанному в письме адресу выехали сотрудники отдела криминальной милиции по делам детей (ОКМДД) городского отдела УМВД и службы по делам детей. Нетрудно было найти нужный дом, среди других он выделялся своей неряшливостью и больше напоминал сарай. Доступ к дому был свободен - дверь едва держалась и не закрывалась.

На пороге милиционеров встретила 5-летняя девочка, которая рассказала, что ее зовут Софийкой. На вопрос, где ее родители, она сказала, что они на работе - собирают бутылки. Потом познакомила с младшим братиком Костей.

Имеют еще старший брат - 6-летнего Вадима, он в школе. Дети рассказали, что с вечера еще ничего не ели. Это не удивило

милиционеров, ведь на кухне не было никаких продуктов. Единственное, что могли попробовать братик с сестричкой - это кусок хлеба, по которому ползали насекомые.

Ни в одной из комнат не было игрушек. Дети сказали, что никогда их не имели. Ранее был мячик, один на троих. Малыши все время проводили сама в доме, где подвергалась смертельной опасности. На столе лежало несколько ножей, которыми играли дети. Из розеток торчали оголенные провода. Также в доме не было света и тепла. Дети даже не могли вспомнить, когда последний раз мылись.

Когдя милиционеры спросили детей, хотят ли они поехать с ними, малыши без колебаний стали собираться в дорогу. Правоохранители отвезли детей в приют.

Родителей известие об изъятии у них детей шокировало, ведь они утратили главный источник доходов. На малышей выплачивались деньги, которые расходовались не по назначению. Вместо еды, одежды и игрушек родители покупали спиртное себе и друзьям, устраивали дома шумные вечеринки.

Решается вопрос о лишении супругов родительских прав.