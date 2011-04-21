Запорожье: возбуждено уголовное дело по факту замусоривания

Запорожской природоохранной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту причинения государству 4,5 млн. грн. ущерба вследствие замусоривания территории.

Как сообщил УНИАН Запорожский природоохранный прокурор Александр ЗАБУТНОЙ, основанием для возбуждения уголовного дела стало установление факта незаконного размещения строительной фирмой стройотходов на земельном участке площадью 615 кв. м в черте г. Запорожье.

«При выполнении строительных работ данная строительная компания незаконно разместила отходы на земельном участке в г. Запорожье площадью 615 кв. м. В результате чего государству был нанесен ущерб на общую сумму свыше 4,5 миллионов гривен», - сообщил А.ЗАБУТНОЙ, отметив, что данные действия, квалифицированы, как совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины – «Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия».

Ведется следствие.