В Киеве возбуждены 7 дел против плохих родителей

С начала этого года органами прокуратуры Киева по фактам злостного невыполнения родителями обязанностей по уходу за ребенком, что привело к тяжким последствиям, возбуждены 7 уголовных дел.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, отметив, что в прошлом году были возбуждены 26 уголовных дел указанной категории.

Тяжкими последствиями, как правило, являются социальная и педагогическая запущенность детей, когда подростки в возрасте 12-16 лет не умеют читать и писать, различать месяцы и годы, не знают даже даты своего рождения, отметили в прокуратуре.

Также это запущенные хронические заболевания у детей, которых можно было бы избежать, если своевременно и систематически посещать лечебные заведения, добавили в пресс-службе.

Имеются случаи, когда злостное невыполнение родительских обязанностей приводит к смерти ребенка из-за отсутствия питания, неполучения соответствующих лекарств, переохлаждения и пр.

К сожалению, констатируют в прокуратуре, о фактах пребывания ребенка в семье, где родители злоупотребляют алкоголем, наркотическими средствами и игнорируют выполнение родительских обязанностей, становится известно лишь после смерти ребенка. Однако иногда трагических последствий можно было бы избежать, при условии надлежащего исполнения возложенных обязанностей, прежде всего, органами и службами по делам детей. Лишь за последние два года по результатам прокурорских проверок к ответственности привлечены 95 должностных лиц этих органов.

С целью выявления детей, нуждающихся в помощи, реального восстановления прав этих детей и предоставления правовой оценки деятельности органов и служб по делам детей, заместитель Генерального прокурора Украины – прокурор Киева Анатолий МЕЛЬНИК организовал проверку соблюдения законодательства об охране детства, обеспечения прав детей на надлежащее воспитание в семье, о защите от насилия в семье.