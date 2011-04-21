В Кировограде собрали 70 тыс. грн для детской больницы

В Кировограде состоялся благотворительный аукцион-продажа картин для сбора средств на приобретение оборудования для детской областной больницы.

Как передает корреспондент УНИАН, всего для продажи были представлены 24 картины известных профессионалов и начинающих художников, которые бесплатно передали свои произведения для благотворительной акции.

Пасхальный аукцион проходит в Кировограде третий год подряд. По словам организаторов, в этот раз установлен своеобразный рекорд для благотворительных акций города: на протяжении полутора часов удалось собрать 70 тыс. грн.

В 2009 году организаторы собрали 27,7 тыс. грн. на помощь детскому дому «Наш дом», в прошлом году – 25,5 тыс. грн. на приобретение набора хирургических инструментов для детской областной больницы.

В этом году благотворительную помощь получит онкогематологическое отделение областной детской больницы.

Благотворительный аукцион проходил в областном художественном музее, участие в мероприятии приняли местные представителей среднего и крупного бизнеса, политики, меценаты.