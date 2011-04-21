Тернопольщина: в сточной канаве утонул 2-летний мальчик

В Тернопольской области утонул двухлетний мальчик.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, трагедия произошла в селе Старый Скалат Подволочисского района. Ребенок на некоторое время был оставлен без присмотра. Нашли малыша в сточной канаве возле приусадебного участка. Врачи констатировали смерть от утопления.