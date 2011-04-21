Черниговщина: под колесами поезда "Киев-Москва" погибла женщина

В Черниговской области под колесами поезда "Киев - Москва" погибла женщина.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной госадминистрации.

Несчастный случай произошел в городе Бахмач на железнодорожной станции „Бахмач-Киевский”. Скорый поезд № 6 сообщением "Киев – Москва" смертельно травмировал женщину в возрасте 45-50 лет. Личность погибшей устанавливается.

Задержки движения железнодорожного транспорта не было.