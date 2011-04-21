В Хмельницком на огороде жителя обнаружены 62 авиабомбы

В Хмельницком на огороде местного жителя работники МЧС обнаружили 62 авиабомбы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Хмельницкой области, сначала саперы извлекли из земли 22 фугасные авиабомбы калибра 10 кг и одну 100-килограммовую авиабомбу.

“Радиус разлета осколков самого большого боеприпаса достигает 1 км, а расстояние до ближайшего жилого дома от места находки было меньше 50 метров”, - сообщили в пресс-службе.

На следующий день на том же участке были изъяты из земли 9 фугасных авиабомб калибра 100 кг и 30 авиабомб калибра 10 кг.

В целом с начала года на территории области выявлен 261 взрывоопасный предмет, из них 256 успешно обезврежены пиротехниками МЧС области.