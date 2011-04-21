В Николаеве загорелась маршрутка
09:22, 21 апреля 2011Новости регионов
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Водитель высадил пассажиров
В Николаеве загорелось маршрутное такси.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Николаевской области, по словам водителя, при подъезде к остановке машина начала глохнуть. Водитель высадил пассажиров. Открыв капот, он увидел горящий двигатель и срочно вызвал пожарных.
На место происшествия прибыло два пожарно-спасательных отделения. Пожар полностью ликвидировали через 10 минут. Огонь практически дотла уничтожил автомобиль.
По факту пожара проводится расследование. Вероятной причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки.
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