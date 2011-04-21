Харьковщина: под обвалом погиб мужчина, собирая металлолом

В Купянске Харьковской области, под обвалом земли погиб мужчина.

Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

На месте происшествия правоохранители установили, что неработающий 30-летний местный житель выкапывал металлолом на свалке. Из-за несоблюдения элементарных правил безопасности произошел обвал земли, которым накрыло мужчину.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг, о произошедшем сообщили родственникам погибшего.