Харьковщина: под обвалом погиб мужчина, собирая металлолом
09:00, 21 апреля 2011Новости регионов
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Неработающий 30-ти лет
В Купянске Харьковской области, под обвалом земли погиб мужчина.
Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.
На месте происшествия правоохранители установили, что неработающий 30-летний местный житель выкапывал металлолом на свалке. Из-за несоблюдения элементарных правил безопасности произошел обвал земли, которым накрыло мужчину.
Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг, о произошедшем сообщили родственникам погибшего.
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