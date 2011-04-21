Кировоград: медики спасли из лифтовой шахты вора металла

В Кировограде бойцы МЧС спасли из лифтовой шахты местного жителя, 1977 года рождения, который попал в ловушку, пытаясь похитить металлические детали лифта.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

Сначала на телефон «102» поступило сообщение о попытках демонтажа неработающего лифта в многоэтажном доме.

Как впоследствии выяснилось, в процессе демонтажа руку вора замотало тросом.

На место происшествия прибыли работники милиции, МЧС и скорой медицинской помощи. Жителей дома эвакуировали в связи с угрозой падения противовеса с высоты 10-го этажа на кабину лифта.

Почти час понадобился спасателям, чтобы освободить мужчину и принять все меры для избежания обрыва металлической конструкции.

Потерпевший был срочно доставлен в больницу, где ему ампутировали часть руки.

По данному факту проводится проверка.