Херсонщина: на летнее оздоровление детей потратят 30 млн грн
В 2011-2015 годах
В Херсонской области запланировано потратить на летнее оздоровление и отдых детей в 2011-2015 годах почти 29,5 млн грн бюджетных средств.
Как сообщает корреспондент УНИАН соответствующее решение приняли депутаты Херсонского облсовета сегодня на сессии.
В частности, депутаты утвердили областную программу оздоровления и отдыха детей на период 2011-2015 гг.
Указанная программа предусматривает затраты на цели оздоровления детей из средств областного бюджета по управлению по делам семьи, молодежи и спорта ОГА – до 10,89 млн грн и по управлению образования и науки ОГА – 18,58 млн грн.
Реализация данной программы предусматривает охват организованными формами оздоровления и отдыха не менее 90% детей, которые нуждаются в особом социальном внимании и поддержке.
По данным, указанным в упомянутой программе, в 2010 году на территории Херсонской области в летний период отдыхали 72,2 тыс. детей (4,2% от общего количества детей, отдыхавших в Украине в 2010 году), что на 25,1% (на 24,2 тыс. детей) меньше, чем в 2009 году.
В 2010 году оздоровление и летний отдых детей на территории Херсонской области проходил на базе 511 детских оздоровительных учреждений.