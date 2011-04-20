Кировоградщина: восстановлены права более 5 тысяч детей

С начала года органами прокуратуры Кировоградской области возбуждено 30 уголовных дел и внесено 232 документа реагирования с целью защиты прав и свобод детей, восстановлены права более 5 тысяч несовершеннолетних.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

К дисциплинарной ответственности привлечены 175 человек, которые допустили нарушение соответствующих законов.

Так, в отношении родителей, которые допустили злостный недосмотр, повлекший тяжелые последствия для детей, в этом году возбуждено 17 уголовных дел, по фактам насилия в семьях – 6 дел.

В частности, в Кировограде благодаря вмешательству прокуратуры приняты меры для оплаты за теплоснабжение образовательных заведений, не допущены существенные нарушения прав детей на здравоохранение (выплачено почти 1 млн. грн.).