Во Львове пьяный водитель наехал на женщину с младенцем
15:13, 20 апреля 2011Новости регионов
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Получили телесные повреждения
Во Львове водитель автомобиля «Жигули» совершил наезд на 60-летнюю львовянку, которая везла коляску с младенцем.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Львовской области, 19 апреля 36-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на женщину-пешехода, которая везла коляску с двухмесячным ребенком.
Женщина и девочка получили телесные повреждения. Ребенок госпитализирован в хирургическое отделение Львовской городской детской клинической больницы.
Проводится следствие.
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