Во Львове пьяный водитель наехал на женщину с младенцем

Во Львове водитель автомобиля «Жигули» совершил наезд на 60-летнюю львовянку, которая везла коляску с младенцем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Львовской области, 19 апреля 36-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на женщину-пешехода, которая везла коляску с двухмесячным ребенком.

Женщина и девочка получили телесные повреждения. Ребенок госпитализирован в хирургическое отделение Львовской городской детской клинической больницы.

Проводится следствие.