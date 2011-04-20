На шахте в Луганской области умер горняк

Сегодня в Луганской области на шахте «Карбонит» государственного предприятия «Первомайскуголь» скончался горнорабочий1956 года рождения.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на главного технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Первомайском теркоме Михаила ЕЛЬНИКОВА.

По его словам, выехав из шахты после смены, горняк направился в гардеробную спецодежды снять робу, но, переодеваясь, шахтер внезапно упал, потеряв сознание. «Через считанные минуты на место прибыла медсестра предприятия, но помощь горняку уже не понадобилась, медик констатировала смерть», - сказал М. ЕЛЬНИКОВ.

В настоящее время судебно-медицинская экспертиза выясняет причины смерти шахтера, заключили в профсоюзе.