В Днепропетровской области повесились два десятиклассника

За последние две недели в поселке Александрополь покончили с жизнью два ученика местной школы. Об этом пишет "Сегодня".

Оба - десятиклассники. Они хорошо учились, конфликтов с друзьями не было. Уже после гибели выяснилось: к суицидам дети готовились давно.

Мальчика нашли в посадке с петлей на шее. Вывод следователей был однозначным - суицид.

Спустя неделю - новая трагедия. На этот раз покончила с собой 15-летняя девочка. Как выяснилось, девушка думала об этом давно, но решилась после самоубийства Жени.

«Девочка в своем дневнике высказывала намерение по поводу суицида давным-давно. Первое самоубийство было толчком второго», - заявил Сергей Перхун, и.о. начальника Солонянского райотдела милиции.

«Проверяется, какая обстановка была в семье, какая обстановка была в классе. Проверяется и причастность каких-то религиозных сообществ», - рассказал Алан Цховребов, прокурор Солонянского района.

Проверки проходят и в школе. Сюда съехались чиновники со всего района. Следователи пытаются найти ответы на вопросы, почему школьники решились на такой шаг.

