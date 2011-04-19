На улице Луганска на женщину напал медведь

В Луганскую областную клиническую больницу была доставлена женщина, на которую напал медведь. На данный момент врачи проводит обследование пострадавшей. Об этом корреспонденту Cxid.info сообщил заместитель главного врача ЛОКБ Сергей Бабенко..

«Около 14 часов в ЛОКБ поступила женщина с тяжелой травмой головы и тела, на которую на улице набросился медведь. О состоянии пострадавшей говорить пока рано. Сейчас проводятся все необходимые процедуры, в том числе рентген», - сообщил Сергей Бабенко.

По данным издания медведь сбежал из частных владений, и некоторое время бродил по улице Комиссара Санюка. В главном управлении МЧС в Луганской области информацию о медведе Cxid.info подтвердили, сказав, что на место выехала оперативная группа.