Больные раком щитовидной железы получат статус "чернобыльцев"?
Требование профсоюзов Черниговщины
Федерация профсоюзных организаций Черниговской области требует обеспечить выполнение "чернобыльского" законодательства, увеличив для этого расходы Госбюджета на 2011 год при внесении изменений в него.
Как сообщили УНИАН в Федерации профсоюзов области, об этом говорится в обращении к центральным органам власти участников конференции, которая состоялась в Чернигове к 25-й годовщине аварии на ЧАЭС.
Профсоюзы считают необходимым предоставить на законодательном уровне статус пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы 1-й категории лицам, больным раком щитовидной железы, независимо от возраста и наличия связи заболевания и инвалидности с последствиями аварии на ЧАЭС. Еще одним требованием является недопущение ликвидации зоны усиленного радиоэкологического контроля без проведения детального экологического оздоровления загрязненных территорий, создания безопасных условий и радиационной защиты жизни на этих территориях.
По словам председателя Федерации профсоюзных организаций Черниговской области Николая БОГДАНА, особую тревогу вызывает состояние здоровья участников ликвидации последствий трагедии, а также проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, развитие онкологических заболеваний у детей, которые родились в семьях родителей-ликвидаторов и другие. Несмотря на то, что по утверждению ученых, причиной заболевания раком щитовидной железы являются последствия Чернобыльской катастрофы, лица, которые до совершеннолетия не имели установленной связи инвалидности с последствиями указанной катастрофы, не получают государственную поддержку. Кроме того, крайне низкими остаются пенсии ликвидаторов, социальные выплаты и компенсации, в т.ч. и жителям загрязненных территорий. Коренного пересмотра требует состояние санаторно-курортного лечения пострадавших, в частности детей.
Также в регионе уменьшаются масштабы исследования сельскохозяйственной продукции на радионуклиды.