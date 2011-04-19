Больные раком щитовидной железы получат статус "чернобыльцев"?

Федерация профсоюзных организаций Черниговской области требует обеспечить выполнение "чернобыльского" законодательства, увеличив для этого расходы Госбюджета на 2011 год при внесении изменений в него.

Как сообщили УНИАН в Федерации профсоюзов области, об этом говорится в обращении к центральным органам власти участников конференции, которая состоялась в Чернигове к 25-й годовщине аварии на ЧАЭС.

Профсоюзы считают необходимым предоставить на законодательном уровне статус пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы 1-й категории лицам, больным раком щитовидной железы, независимо от возраста и наличия связи заболевания и инвалидности с последствиями аварии на ЧАЭС. Еще одним требованием является недопущение ликвидации зоны усиленного радиоэкологического контроля без проведения детального экологического оздоровления загрязненных территорий, создания безопасных условий и радиационной защиты жизни на этих территориях.

По словам председателя Федерации профсоюзных организаций Черниговской области Николая БОГДАНА, особую тревогу вызывает состояние здоровья участников ликвидации последствий трагедии, а также проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, развитие онкологических заболеваний у детей, которые родились в семьях родителей-ликвидаторов и другие. Несмотря на то, что по утверждению ученых, причиной заболевания раком щитовидной железы являются последствия Чернобыльской катастрофы, лица, которые до совершеннолетия не имели установленной связи инвалидности с последствиями указанной катастрофы, не получают государственную поддержку. Кроме того, крайне низкими остаются пенсии ликвидаторов, социальные выплаты и компенсации, в т.ч. и жителям загрязненных территорий. Коренного пересмотра требует состояние санаторно-курортного лечения пострадавших, в частности детей.

Также в регионе уменьшаются масштабы исследования сельскохозяйственной продукции на радионуклиды.