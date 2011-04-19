В Киеве автомобиль врезался в транспортную остановку

Сегодня утром в Печерском районе Киева легковой автомобиль "Рено Колеос" врезался в остановку общественного транспорта.

Как уточнили УНИАН в столичном ГАИ, травмы получили две девушки 1991 г.р. - у одной из них открытая, у второй - закрытая черепно-мозговые травмы.

По информации ГАИ, ДТП произошло в 9.45 на остановке общественного транспорта вблизи бизнес-центра "Парус" на ул. Мечникова, 5.

Установлено, что владелица иномарки, которая находится на 8-м месяце беременности, приехав на работу, почувствовала себя плохо и попросила знакомого парковщика отогнать ее автомобиль на станцию техобслуживания. "Тот, сев за руль, наверное, перепутал педали газа и тормоза, в результате чего снес павильон остановки общественного транспорта, буквально вдавив в него девушек", - отметили в столичном ГАИ. Подробности происшествия устанавливаются.