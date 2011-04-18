Харьковщина: при пожаре в частном доме погибли 2 человека

В Харьковской области в результате пожара погибли отец с сыном.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, трагедия произошла в селе Малый Бурлук Великобурлукского района.

Дым в одном из частных домов заметили соседи. С помощью подручных средств они затушили возгорание в доме, и обнаружили погибшего хозяина, мужчину 1957 года рождения, и его сына, 1981 года рождения. Об этом они сообщили в милицию. Причина пожара устанавливается.