Харьковщина: при пожаре в частном доме погибли 2 человека
13:22, 18 апреля 2011Новости регионов
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Отец с сыном...
В Харьковской области в результате пожара погибли отец с сыном.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, трагедия произошла в селе Малый Бурлук Великобурлукского района.
Дым в одном из частных домов заметили соседи. С помощью подручных средств они затушили возгорание в доме, и обнаружили погибшего хозяина, мужчину 1957 года рождения, и его сына, 1981 года рождения. Об этом они сообщили в милицию. Причина пожара устанавливается.
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