Кировоград: спасли девушку, пытавшуюся броситься с 9-го этажа

Сотрудники Государственной службы охраны МВД Украины в Кировограде спасли 18-летнюю девушку, которая пыталась броситься с крыши недостроенного 9-этажного дома.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСО, в милицию поступило сообщение от местных жителей о том, что по краю крыши 9-этажного дома бегает молодая женщина, плачет и угрожает броситься вниз.

Наряд ГСО, как отметили в пресс-службе, по получении информации прибыл на место происшествия за считанные минуты, поднялся на чердак и спас девушку от необдуманного шага, незаметно подойдя к ней.

В милиции девушка заявила, что хотела совершить самоубийство из-за того, что врачи, по ее словам, обнаружили у нее рак.