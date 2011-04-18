Сумщина: на переезде тепловоз столкнулся с трактором

В Сумской области на железнодорожном переезде возле с. Богданка Шосткинского района тепловоз столкнулся с трактором, вследствие чего один человек погиб.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ЦОС УМВД Украины в Сумской области, оперативно-следственная группа милиции, которая работала на месте происшествия, установила, что 58-летний водитель трактора, несмотря на запрещающий знака семафора, выехал на железнодорожный переезд, оснащенный звуковой и световой сигнализацией, где столкнулся с тепловозом, который следовал по маршруту «Новгород-Сиверский, - Шостка», и транспортировал вагоны с лесом.

Вследствие чрезвычайного происшествия водитель трактора погиб на месте аварии.

Работники милиции допускают, что во время движения у водителя произошел сердечный приступ, поэтому мужчина не смог адекватно среагировать на сложную ситуацию, что и привело к трагическим последствиям.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия было задержано движение поездов более чем на два часа.