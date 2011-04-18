На Волыни из-за шалостей с огнем погибли дети

В селе Залисочное Волынской области во время пожара погибли двое детей (2006 и 2008 года рождения).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар возник вчера в результате детских шалостей с огнем внутри пристройки для хранения сена.

Также во время пожара еще один человек пострадал, который в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Волынской области

Всего в Украине на протяжении прошлых суток произошли 127 пожаров, во время которых 16 человек погибли и 6 - пострадали.